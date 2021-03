Jahresbilanz 2020 vorgelegt : Sparda-Bank Neuss kommt solide durch das Corona-Jahr

Neuss Die Auflösung der Filiale Grevenbroich hat in der Mitgliederstruktur und den Geschäftszahlen der Sparda-Bank ebenso Niederschlag gefunden wie die Folgen der Corona-Pandemie. Doch unter dem Strich schloss die Genossenschaftsbank das Jahr 2020 mit gutem Ergebnis ab.

Die Sparda-Bank in Neuss konnte das Geschäftsjahr 2020 trotz der durch die Pandemie bedingten großen Herausforderungen sehr solide abschließen. „Wir haben im Geschäftsvolumen die magische Grenze von 300 Millionen Euro überschritten“, sagt der Neusser Filialleiter Stephan Pohl. Das entspricht einem Plus von 4,1 Prozent, „ein absolut zufriedenstellendes Ergebnis, mit dem wir nicht gerechnet haben“, so der Filialleiter.

Pohl dankt vor allem seiner Mannschaft, die auch in Corona-bedingten Schließungen der Filiale ihre Beratungskompetenz aufrecht erhalten habe. Beleg dafür sei unter anderem, dass die Kunden der Bank trotz Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank weiterhin ihr Geld anvertrauen: Gut 158 Millionen Euro entsprechen einem Plus von drei Prozent.

Die Kundenanzahl ist durch die Schließung der Filiale in Grevenbroich deutlich gesunken auf nunmehr 10.573 Kunden (Dezember 2020). Knapp 400 Kunden (minus 3,2 Prozent) haben die Zusammenlegung mit Neuss nicht akzeptiert. In etwa dem gleichen Umfang sank auch die Mitgliederanzahl der Genossenschaftsbank. Gleichwohl glaubt Stephan Pohl, dass „die weitaus meisten Grevenbroicher Neuss gut angenommen haben“. Dem Verlust steht die Gewinnung von 187 Neukunden gegenüber, allerdings auch ein Rückgang im Vergleich zu den Jahren zuvor.

Stephan Pohl, der zum 1. Juni nach acht Jahren Neuss verlässt, um eine Filiale in Oberhausen zu führen, stellt bei den Genossenschaftsanteilen eine verstärkte Nachfrage fest. Der „Essener Jung“, der privat in Mülheim/Ruhr wohnt, will Neuss aber weiter betreuen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Zudem möchte er sich auch in Zukunft in das Neusser Schützenwesen – er ist Grenadier – und das Martinskomitee Neuss-Altstadt einbringen.