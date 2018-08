Jahresausstellung im Neusser Atelier

Ausstellung im Atelier von Rolf Geissler in Neuss : Geisslers Insektensammlung

Der Tod ist in diesem Fall ein fliegender Gesell, wird transportiert von dem Insekt, denn er ist ein Teil von ihm. Foto: Rolf Geissler

Neuss Der Grafiker Rolf Geissler widmet sich in den Arbeiten für seine Jahresausstellung im Atelier vor allem der Stubenfliege. „Was da so kreucht und fleucht“ ist der Titel der Schau, die am Wochenende zu sehen ist.

Die wievielte Ausstellung vor dem Neusser Schützenfest mag das sein? Rolf Geissler weiß es selbst nicht mehr. Irgendwann hatte der Grafiker beschlossen, das Wochenende vor dem Schützenfest für eine Art Jahresausstellung in seinem Atelier zu nutzen. Ein Blick ins Archiv zeigt: Das war vor acht Jahren, 2010. Doch ausgerechnet im nächsten Jahr, wenn die runde 10 voll wird, muss die Ausstellung verschoben werden. Vermutlich in den September.

Mit der Giftspitze gegen die Fliegen: Alles, was da kreucht und fleucht, will der Mensch vernichten. Und damit auch sich selbst. Foto: Rolf Geissler

Doch das ist Schnee von morgen. Erst mal steht die neue Ausstellung an, die Geissler mit „Was da so alles kreucht und fleucht“ betitelt hat. Denn der Grafiker ist unter die Insektenforscher gegangen. Unter der Lupe hat er sich die Beschaffenheit der Stubenfliege ebenso wie der Mücke angeschaut und in Kupferstichen, Radierungen und Federzeichnungen zu neuem Aussehen verholfen. „Hochkompliziert“ sei der Körper einer Fliege, meint er, aber auch „sehr monströs“. Und genau dieses Zwischending findet sich auch in seiner „Insektensammlung“ wieder.

Info Ausstellung geht über zwei Tage Foto: Helga Bittner Eröffnung „Alles, was da kreucht und fleucht“ ist Samstag (18. August) von 15 bis 20 Uhr und Sonntag (19. August) von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ort Büttger Straße 74, (Kontakt unter 02131 278312).

Der Tod läuft immer mit, und Geissler wäre nicht Geissler, wenn das Insekt nicht auch etwas Menschliches und der Mensch nicht etwas Insektenhaftes an sich hätte. Da wird eine Hand zum Fangwerkzeug, am Hals sitzt eine Fliege (wörtlich genommen), und wenn die Drosophila melanogaster (aus der Familie der Taufliegen) sich für die mit ihr gemachten Laborversuche rächt, erinnert ihre Haltung an einen wütenden Menschen.



Das Studium der Insekten hat Geissler schon in früheren Jahren beschäftigt – auch dafür finden sich Beispiele in der Ausstellung –, aber erst im diesem Jahr hat er es ins Zentrum seiner Arbeit gerückt. Unter anderem war es auch ein Film, der ihn inspiriert hat zu Bildern, die aus einem schlechten Traum zu kommen scheinen: „Die Fliege“, aber in der Version von Karl Arnold, betont Geissler. Ein Bild kam zum anderen, assoziativ, sagt der Künstler, er hat dann nur die Technik geändert, ging vom Kupferstich auf die Radierung und schließlich auf Federzeichnungen mit Silber- und/oder Sepia- und Schwarzstift. Das Drucken sei nicht sein Ding, meint er, daher gibt es von den Kupferstichen und den Radierungen auch nur kleine Auflagen und kleinere Formate. Alle Techniken aber zeigen die große Meisterschaft des Grafikers, der seinen spöttischen Blick auf die Welt nie verleugnet.