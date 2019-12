Jahrbuch „Novaesium“ : Ein unbekannter Revolutionär aus Neuss

Neuss Dem Schicksal von Heinrich Dorrenbach ist im Jahrbuch „Novaesium“ der Stadt ein eigener Beitrag gewidmet. Insgesamt 19 Berichte aus Geschichte, Kunst und Kultur umfasst das Buch, das jetzt in den Handel kommt.

Es ist zwar nicht der Nikolaus, der am Freitag die Neusser Buchhandlungen beliefert. Aber wenn dort am Mittag das „Novaesium 2019 – Neusser Jahrbuch für Kunst, Kultur und Geschichte“ ankommt, ist in diesem Werk für viele Neusser „gewiss was Schönes“ – vor allem aber viel Wissenswertes, Neues und Interessantes drin.

So dürfen sich alle Kulturschaffenden über den Beitrag von Isabel Pfeiffer-Poensgen, Landesministerin für Kultur und Wissenschaft, freuen. Denn sie ist voll des Lobes für die Neusser Kulturszene, die so viele Impulse des Landes aufgreife und gekonnt umsetze. „Eine tolle Würdigung und Wertschätzung für das Kulturleben unserer Stadt“, fasst die Kulturdezernentin Christiane Zangs zusammen.

Viel Neues steckt in den Kapiteln zur Neusser Stadtgeschichte. Vielen dürfte beispielsweise der Name Heinrich Dorrenbach nichts sagen, taucht er doch in keiner Stadtgeschichte auf, wie Archivdirektor Jens Metzdorf bei der Vorstellung des Jahrbuchs erklärt. Tatsache aber ist, dass der in Neuss geborene Dorrenbach ein führender Revolutionär und Repräsentant der Volksmarinedivision in den Umbrüchen von 1918/1919 war, der sein politisches Engagement wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mit dem Leben bezahlte. „In der DDR wurde er dafür verehrt“, berichtet Metzdorf. Dort wurden nicht nur Schulen nach ihm benannt.