Jägerkorps in Neuss : Weniger Miglieder, weniger Fackeln

Neuss Von allem gibt es beim Neusser Jägerkorps „nach Corona“ etwas weniger. Nur 700 Aktive waren bis zur Anmeldeversammlung registriert aber auch erst 18 Fackeln zugesagt. Warum das den Jägermajor nicht erschüttert.

Der Anmeldetermin war auch Gelegenheit für die organisatorische Vorbereitung sämtlicher Veranstaltungen bis zur Kirmes Ende August. Zunächst aber hielt Matzner Rückschau auf das Korpsschießen das erstmals – aber nicht zum letzten Mal – auf dem Schießstand der Further Sportschützen ausgetragen wurde. Und auf den „Fackelschoppen“ mit Schützengilde und Hubertusschützen, den neuen Nachbarn in der Fackelbauhalle an der Blücherstraße. Mit ihnen wurden auch schon Details zum Fackelbaurichtfest am 23. August, den die Jäger wegen ihrer besseren Ortskenntnis organisieren, und zu Auszug und Antreteplätzen am Samstag vor dem Schützenfest besprochen. Erstmals, so Matzner, wird es einen Shuttleservice geben, der die Fackelbauer nach dem Umzug zurück in die Stadt bringt.