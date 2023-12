Mitgliederversammlung im Jägerkorps Neuss Kampfabstimmung um das Amt des Hauptmanns

Bei den Geschäftsberichten hatte Matzner zuvor besonders Cornelius Goldkamp gedankt, dem Schatzmeister. Der hatte die Anfang des Jahres beschlossene Beitragsumstellung von Zug- auf Pro-Kopf-Zahlung geräuscharm umgesetzt und eine Kasse zu verantworten, die aufgrund der Feiern zum 200-jährigen Korpsbestehen mehr als die zweieinhalbfache Summe bewegte als in normalen Jahren. Beides gelang so gut, dass am Ende des Jahres eine schwarze Null in der Bilanz steht und an den Beiträgen nichts geändert werden muss.