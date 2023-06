Vogelschießen in Neuss So viele Königsbewerber wie Wachlokale in Holzheim

Bis dahin müssen sich Jägerhof-Besucher flexibel zeigen, denn die Gaststätte wird nur noch sporadisch geöffnet haben. Zugesichert ist aber, berichtet Ziemes, dass das Lokal an den Schützenfesttagen geöffnet hat, also vom 30. Juni bis 4. Juli. Aber eben nicht an dem anstehenden langen Wochenende, das mit dem Vogelschießen am Donnerstag (8.) ein schützenfestliches Highlight bietet. Ab 15 Uhr folgt an der Mehrzweckhalle ein Schießwettbewerb auf den anderen. Meldeschluss für das Königsschießen ist um 18 Uhr, und ab 18.30 Uhr treten die Bewerber ans Gewehr, um den Nachfolger von Juppi Radmacher zu ermitteln. Dessen Regentschaft endet mit Proklamation seines Nachfolgers an Ort und Stelle. Um 19.30 Uhr ist ein Heimgeleit mit Parade angesetzt.