Schützenfest in Neuss Ein eigener Gin zum Jäger-Jubiläum

Vorgestellt wird der Gin 18hundert23 zuerst auf der Party 18hundert23 am 29. April in der Wetthalle. Die Party tritt im Jubiläumsjahr an die Stelle der „Grün-weißen Nacht“. Zu ihr erwartet Matzner rund 900 Gäste. Und weil das Korps sehr stolz ist auf diese Sonderabfüllung, sind die Jäger damit am 5. und 6. Mai auch beim „Rhine Gin Festival“ präsent. Erhältlich ist der Gin danach in der „Rauchbar“ an der Neustraße und bei allen Veranstaltungen des Korps, also auch beim Familienbiwak am 4. Juni auf dem Freithof.