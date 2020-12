Zweckverband mit Sitz in Neuss : Neuer Vorsteher der ITK Rheinland ist Matthias Engel

Zweckverband mit Sitz in Neuss

Neuss Auf der Verbandsversammlung der ITK Rheinland mit Sitz in Neuss wurde ein neuer Vorsteher gewählt. Holger Lachmann ist einer der Stellvertreter.

Bei der Verbandsversammlung der ITK Rheinland wurde der Mönchengladbacher Beigeordnete Matthias Engel zum neuen Verbandsvorsteher des IT-Dienstleisters für Kommunen mit Sitz in Neuss gewählt. Mönchengladbach ist das jüngste Verbandsmitglied. Als Stellvertreter wurden der Düsseldorfer Beigeordnete Christian Zaum und der Beigeordnete Holger Lachmann aus Neuss gewählt.

Matthias Engel tritt ab sofort die Nachfolge von Andreas Falcke an, der seit September als Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) die Verwaltungsdigitalisierung auf Landesebene begleitet. „Die Verwaltungsdigitalisierung hat durch die Corona-Situation in den Kommunen einen großen Schub bekommen“, sagt Matthias Engel. „Diesen Schub gilt es, in Zukunft strategisch zugunsten der Verbandsmitglieder zu nutzen, da die ITK Rheinland einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig sie für die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist.“