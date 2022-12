Schüleraustausch zwischen Neuss und Israel Gedenken und Feier zum Channukah-Fest

Die Schulpartnerschaft des Gymnasiums Norf mit der Wizo-Hadassim-Schule in Even Yehuda (Israel) besteht bereits seit 2018, in diesem Jahr ist eine zweite Partnerschule aus Rishon Le Zion dem Austauschprogramm beigetreten. „Dadurch, dass wir das Projekt ausgeweitet haben, können deutlich mehr Jugendliche an dieser Erfahrung teilhaben“, sagt Lehrerin Jana Neef, die das Projekt seit dessen Anfang begleitet. Das Thema des Austauschs ist das Holocaustgedenken, die teilnehmenden Jugendlichen besuchen Gedenkstätten, Museen oder begehen eben eine gemeinsame Gedenkfeier. „Viele unserer Programmpunkte sind thematisch sehr schwer“, weiß Jana Neef, die hinzufügt: „In Yad Vashem, der Gedenkstätte in Jerusalem, fließen oft Tränen.“