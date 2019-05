Israel-Tag auf dem Münsterplatz : Ein Porträt des modernen Israel

Neuss Werbeaktion für ein viel diskutiertes und doch so unbekanntes Land.

Dieses ganz spezifische israelische Lebensgefühl in die Stadt bringen, das war am Sonntag die erklärte Absicht der Organisatoren für einen gut besuchten Kennenlern-Tag. Dazu machten sie zum bereits zweiten mal den Münsterplatz zur Plattform für den Israel-Tag.

Bert Römgens, Leiter eines jüdischen Elternhauses in Düsseldorf, ist Koordinator für die jüdische Gemeinde in Neuss. „Information, Musik und Essen und Trinken stehen heute auf dem Programm“, erklärt er eingangs. Die Stadt Neuss und ihren Rat lobt er für die große Aufgeschlossenheit gegenüber dieser Initiative. Die Zeiten sind für den Staat Israel schwierig, so klingt es bei ihm durch. Bei näherem Hinsehen sei, so seine feste Meinung, aber doch keine durchgehend negative Haltung zu konstatieren.