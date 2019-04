Einsatz in Neuss : Islamismus - Razzia beim Verein WWR-Help

In diesem Mehrfamilienhaus in Grimlinghausen hat der Verein WWR-Help nach eigenen Angaben seine Zentrale. Gegründet wurde er im August 2014 von einer Frau, die schon einige Jahre in dem Haus lebt. Foto: Foto: Christioph Kleinau/Montage: NGZ

Grimlinghausen Durchsuchung der Vereinszentrale in Grimlinghausen war Teil einer bundesweiten Aktion. Vorsitzende nennt die Vorwürfe absurd.

Selbst Jörg Geerlings (46) wird überrascht gewesen sein, wie schnell seine These durch harte Fakten im Alltag untermauert wurde. „Der Terrorismus ist vor Ort angekommen“, hatte der Neusser Landtagsabgeordnete am Dienstagabend in einem Vortrag auf Einladung der Bürgergesellschaft formuliert. Keine zwölf Stunden später durchsuchten Spezialkräfte der Polizei den Sitz des eingetragenen Vereins World-Wide-Resistance (WWR) Help in Grimlinghausen. Verdacht: Engagement im extremistischen Milieu mit finanzieller und propagandistischer Unterstützung für die palästinensische Terrororganisation Hamas, die vor allem im Gaza-Streifen aktiv ist.

Der Verein WWR-Help verweist auf seiner Internetseite auf eine Resolution vom Dezember 2018, mit der er sich als politisch neutral darstellt. Foto: NGZ

Die Durchsuchung der Privatwohnung in Neuss war Teil einer konzertierten Aktion, die sich gegen ein bundesweit agierendes islamistisches Netzwerk richtet. 90 Objekte in neun Bundesländern wurden von Polizeibeamten und Ermittlern einer Task Force der Steuerfahndung NRW durchsucht. An der Spitze dieses Netzwerkes vermutet das Bundesinnenministerium die Vereine WWR-Help mit Hauptsitz in Neuss und Ansaar International aus Düsseldorf. Beide treten als humanitäre Hilfsorganisationen auf.

Nur ein Zusatz auf dem Klingelschild weist auf den Verein WWR-Help hin. Foto: Christoph Kleinau

Info „Helfen in Not“ Teil einer Salafisten-Szene Salafisten 2013 wurde in Neuss der Verein „Helfen in Not“ gegründet, der nach Angaben der Behörden „fest in die salafistische Szene eingebunden“ ist. Öffentlich trat er vor allem durch angebliche Hilfsgütertransporte nach Syrien in Erscheinung. Der Verein hatte enge Kontakte zu einer Moscheegemeinde, in der auch islamistische Hassprediger auftraten.

WWR-Help residiert in einer Etagenwohnung im Parterre eines Mehrfamilienhauses in Grimlinghausen. Außer einem Zusatz auf dem Klingelschild weist nichts auf den Verein hin, den die Wohnungsmieterin nach eigenen Angaben im August 2014 gegründet hat. Nachbarn hatten wenig Kontakt zu der 38-Jährigen, die schon einige Jahre in dem Haus lebt. Mehr als „Hallo“ und „Guten Tag“ habe man sich nicht gesagt, sagt eine ältere Frau. Sie wurde am Mittwoch um 6.15 Uhr aus dem Bett geklingelt, als die Fahnder versuchten, sich – unbemerkt von der Zielperson – Zugang zum Haus zu verschaffen. Der Rest der Aktion blieb vor den Hausbewohnern verborgen.

„Helfen in Not“ machte mit Transporten nach Syrien Schlagzeilen. Foto: Youtube Screenshot

Zu Festnahmen kam es im Zuge der Aktion nicht. Als die Fahnder etwa drei Stunden später das Haus verließen, nahmen sie das Laptop der WWR-Vorsitzenden und andere beschlagnahmte Unterlagen mit.

„Absurd, was hier abgeht“, kommentiert die 38-Jährige die Aktion. „In Deutschland ist es offensichtlich verboten, Menschen im Ausland zu helfen.“ Dass ihr Verein in Zusammenhang mit Waffenkäufen für die Hamas gebracht werde, könne sie nicht nachvollziehen, sagt sie. WWR-Help sei „ein kleiner Verein“, der „nur Kindern und Familien hilft“, sagt die Frau, die keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen nach Palästina unterhält.

Ihren angeblich kleinen Verein stuft der Verfassungsschutz des Landes als Teilorganisation des 2012 gegründeten Vereins Ansaar ein. Seit 2017 bestehen laut Verfassungsschutz intensive Kontakte untereinander. Beide Vereine werden dem extremistischen Milieu zugerechnet. Es gebe Anhaltspunkte, so das Innenministerium, dass beide die Hamas, die die Existenz des Staates Israel bekämpft, finanziell und propagandistisch unterstützen.