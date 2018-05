Neuss: IS-Sachverständiger wird im Kevin-T.-Prozess angehört

Neuss Seit rund einem Monat ruht der Prozess um den mutmaßlichen IS-Helfer Kevin T. aus Neuss. Der Grund ist die Erkrankung einer Verfahrensbeteiligten. Weitergehen soll es am Montag, 11. Juni, mit dem dann zwölften Prozesstag.

Wie OLG-Sprecher Mihael Pohar gestern auf Nachfrage bestätigte, stehen im Verlauf der Verhandlung, die sich noch mindestens bis Ende September hinziehen wird, weitere Zeugenvernehmungen auf dem Programm. So soll unter anderem der Vorsitzende der Wiener Strafkammer angehört werden. Hintergrund ist offenbar das Verfahren um den mutmaßlichen Komplizen Lorenz K., dem jüngst in Wien der Prozess gemacht wurde. Der 19-Jährige muss für neun Jahre ins Gefängnis, weil es das Landgericht als erwiesen ansieht, dass er beim Anschlagsversuch eines damals Zwölfjährigen auf einen Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen 2016 eine aktive Rolle gespielt hat. Kevin T. soll nach Angaben des Wiener Verteidigers Wolfgang Blaschitz in diesem Prozess aber keine große Rolle gespielt haben.