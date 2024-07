Fazit des Leiters vom IPCC Das Ende der EM-Zentrale in Neuss

Mit den Worten „IPCC Shutdown“ setzte Oliver Strudthoff am 15. Juli um Punkt 12 Uhr einem außergewöhnlichen Polizei-Hauptquartier ein Ende. Denn mit dem Abpfiff des Spiels zwischen Spanien und England kam nicht nur die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zum Abschluss, sondern auch die Arbeit im International Police Cooperation Center – kurz IPCC – in Neuss. Nachdem das letzte Lagebild am Tag darauf verschickt wurde, schaltete Leiter Strudthoff mit einem Knopfdruck sämtliche Bildschirme im extra geschaffenen Informationszentrum aus. „Das war schon emotional“ erinnert sich Strudthoff. „Vier Jahre haben wir darauf hingearbeitet und innerhalb von einer Sekunde ist Schluss.“ Doch noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen.