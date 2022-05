Event-Tage in Neuss : Rettungsdienste ziehen positive Hansetag-Bilanz

Neuss Bis Sonntagmittag verzeichneten die Verantwortlichen unter zehn Rettungswageneinsätze, etwas über ein Dutzend Krankenwageneinsätze und lediglich einen Notarzteinsatz. Wie lautet die Gesamtbilanz?

(NGZ) Alle eingeplanten Rettungsmittel der Neusser Hilfs- und Rettungsorganisationen sind am Internationalen Hansetag zum Einsatz gekommen, lediglich das Boot der DLRG brauchte nicht zu einem realen Notfall auszurücken und konnte in Bereitschaft bleiben. Die Verletzungen, so geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor, bezogen sich meist auf umgeknickte Füße, blutende Wunden nach Stürzen und auch eine Verbrennung. Bei den andern Behandlungen ging es dagegen – vielleicht auch wetterbedingt – um Blutdruckschwankungen, Schwindel und Luftnot. Manchmal war auch nur eine kurze Beratung oder eine Kontrollmessung des Blutdrucks Grund für den Besuch in den beiden festen Stationen am Markt und im Rennbahnpark oder bei den mobilen Unfallhilfsstellen, die über die ganzen Aktionsflächen verteilt waren. Pech hatte das junge Mitglied einer polnischen Tanzgruppe, das mit lädiertem Knie ins Krankenhaus gebracht werden musste.