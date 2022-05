Internationaler Hansetag in Neuss : Ein Besuch auf dem Hotelschiff der Jugend-Hanse

Neuss In der Jugend-Hanse sind die Voraussetzungen zum Netzwerkeknüpfen optimal. Was motiviert die jungen Menschen aus Europa? Ein Besuch.

Die jungen Leute sind zwischen 15 und 26 Jahre alt. Sie kommen aus Norwegen , England , den Niederlanden, aus Polen , Frankreich , Schweden und natürlich auch aus Deutschland. Ein erstes Kennenlernen hatte am Donnerstag im Greyhound Pier 1 stattgefunden. Zuvor hatte man sich mit dem Thema „Energiewende in Ballungsräumen“ gewidmet. Man verständigte sich zumeist auf Englisch. Am Freitagmorgen waren die jungen Leute beim Frühstück auf dem Schiff nicht allein: Mit ihnen speisten Bürgermeister Reiner Breuer , Rainer Schäfer als Präsident der Hanse-Gesellschaft, Richard Palermo als Veranstalter des Hansetages sowie Carsten Proebster von der Sparkasse Neuss , die als Sponsorin wahrlich nicht geizig war. Die Hanse-Gesellschaft wurde bei dem Vorhaben zudem von der „Köln Düsseldorfer“ großzügig unterstützt.

Nach dem Frühstück hatten die Delegierten die Qual der Wahl: Sie mussten sich entscheiden zwischen einer Rafting-Tour im Schlauchboot auf dem Rhein und der Company-Tour. Diese Tour führte die Gäste zur Ölmühle Thywissen, zur Maschinenfabrik Reinartz und zur Firma Trimodal – alle drei Unternehmen sind mit dem Hansepreis ausgezeichnet worden. Im Mittelpunkt stand Rachid Hamdaoui. Der 22-Jährige stammt aus Neuss, studiert in Köln Chemie und Geschichte auf Lehramt und bringt sich voll in die Jugendhanse ein. Er hat die Internationale Jugendhanse als Sprecher schon auf so manchem Kongress vertreten. Er schwärmt von der neuen Hanse als der „größten freiwilligen Städtegemeinschaft, in der junge Menschen von überall her die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und Kontakte und Freundschaften in ganz Europa knüpfen können“. Und es hatte den Anschein, als würden die Jugenddelegierten seine Begeisterung teilen. „Ich habe ein durchweg positives Feedback bekommen, die jungen Leuten hätten nicht erwartet, hier in Neuss so sehr verwöhnt zu werden“, sagte er. Er ist sich sicher, dass viele dieser jungen Hanse-Fans nach dem Hansetag in Kontakt bleiben werden. Es geht dabei nicht nur um Freundschaften, sondern auch um zukünftige Projekte.