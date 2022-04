Internationaler Hansetag 2022 in Neuss : Baltikum sagt für den Hansetag ab

Ein Bus der Stadtwerke fährt seit ein paar Tagen für den Hansetag Reklame. Lena Wittig, Projektmanagerin im Hansebüro, gefällt die Aufmachung. Foto: Neuss Marketing

Neuss 98 Städte haben sich mit Delegationen für den Hansetag Ende Mai angemeldet, doch zuletzt gingen im Hansebüro vor allem Absagen ein. Auch der Bundespräsident als Schirmherr kommt nicht.

Die weite Welt zu Gast in Neuss: Mit diesem Slogan rollt seit kurzem ein Bus der Stadtwerke durch die Stadt, um Werbung für den Internationalen Hansetag Ende Mai zu machen. Doch die weite Welt schrumpft – und Schuld ist der Krieg in der Ukraine.

Von den knapp 200 Mitgliedskommunen in dem Städtebündnis „Hanse der Neuzeit“ liegen derzeit 98 Anmeldungen vor, berichtet Peter Fischer von Neuss Marketing. Doch im Hansebüro, das bei Neuss Marketing als „Festkommitee“ angesiedelt ist, waren zuletzt vor allem Stornierungen zu registrieren. Die Hansestädte in Russland und Belorussland – insgesamt 17 an der Zahl – waren schon am 7. März durch Beschluss des Hansepräsidiums förmlich ausgeladen worden. Jetzt glauben die acht Städte aus dem Baltikum, eine Teilnahme an diesem fröhlichen Treffen in Neuss daheim nicht vertreten zu können. Pärnu (Estland) und Kaunas (Litauen) schicken immerhin kleine Gruppen mit kulturelle Beiträgen, sagt Fischer.

Abgesagt hat ferner Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – auch sein Büro begründet den Schritt mit dem Krieg in Osteuropa. Steinmeier hatte schon im vergangenen Jahr die Schirmherrschaft über den Hansetag übernommen – und bleibt es.

Mit dem Hansetag-Werbebus der Stadtwerke wird dieses Ereignis noch etwas stärker ins Bewusstsein der Neusser gerückt. Es gibt aber noch andere Vorboten. So ist zum Beispiel der Vorverkauf für ein Konzert in der Christuskirche angelaufen, bei dem am 28. Mai unter dem Titel „Surrexit Christus“ Festmusik aus alten Hansestädten zu hören ist. Karten bei der Tourist-Info.

Es gibt aber auch schon im April erste Veranstaltungen, auf die das Hansebüro hinweisen möchte. So lädt die Stadtbibliothek am Samstag, 23. April, von 11 bis 13 Uhr zu einem Familien-Aktionstag ein, der unter dem Thema steht: „Mutige Seemänner und schlaue Kaufleute erobern die Welt“. Am gleichen Tag und am gleichen Ort wird zudem eine Ausstellung eröffnet, die der Frage nachgeht: „Wie kommen die Waren von Visby über Brügge nach Neuss?“. Die Ausstellung kann bis zum Hansetag-Finale am 29. Mai besucht und mit einem Quiz verbunden werden.