Internationale Tanzwochen in Neuss Heiterer Frühlingstanz als Zeichen für einen frischen Lebenszyklus

Heimat der „Grupo Corpo“ ist die Megacity Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Dort gründeten sechs Geschwister und ihre Freunde 1975 eine Tanzgruppe, die einen einzigen Körper bilden sollte. Daher der Name. Ihr Stil sollte die ständig fließende Bewegung sein, von den Kritikern als „vollkommen abgerundeter Flow“ gepriesen. Verantwortlich für diese Tanzform und ihre Musik sind die Brüder Paolo und Rodrigo Pederneiras. Sie sind, wie sie sagen, immer auf der Suche nach dem „inneren Tanz des Körpers“. Wie schwerfällig dieser Körper sich geben kann, zeigte „Breu“, auf deutsch „Pech“ oder „Teer“, im zweiten Teil des Abends. In völliger Dunkelheit pochten die Rhythmen des brasilianischen Songwriters Lenine auf ein Boden-Gewürm. Im Stakkato dieser Musik lösten sich aus der amorphen Masse scheinbar mühsam einzelne Körper, gekleidet in eine raffiniert- variationsreiche Musterung aus Schwarz und Weiß. Sie trieben ein liegengebliebenes Wesen vor sich her, eine Weile nur, um sich dann in einer nicht enden wollenden Erd-Akrobatik zu üben: Bodenhaftung als Tanzkunst. Es wurde um Anerkennung gerungen und jeder versuchte, den anderen zu überbieten. Für Rodrigo Pederneiras ist dieses 14 Jahre alte Ballett eine poetische Übersetzung der gewalttätigen, barbarischen Zeiten, in denen wir leben. Nach anderthalb höchst kontrastreichen Stunden zollte das Publikum seine Anerkennung mit stehenden Ovationen.