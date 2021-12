Veranstaltung in Neuss : New Yorker huldigen bei den Tanzwochen ihrer Gründerin

Tanzszene aus „Acts of Light“ von Martha Graham. Foto: Melissa Sherwood/Internatinale Tanzwochen

Neuss Mit fast zwei Stunden gehört der Auftritt der Martha Graham Dance Company zu den längsten bei den Internationalen Tanzwochen in der Stadthalle. Was ihn so eindrucksvoll machte.