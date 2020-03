Interkulturelle Projekthelden Neuss : Digitale Kunstwerke werden gesammelt

Neuss Die Interkulturellen Projekthelden starten eine digitale Kunstwerkstatt. Damit wollen sie Kinder und Jugendliche trotz Coronakrise animieren.

Seit fast einer Woche sind in NRW alle Schulen und Kitas aufgrund des Coronavirus geschlossen. Zusätzlich schließen auch in Neuss alle Kultureinrichtungen sowie die Institutionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bis einschließlich Sonntag, 19. April. Diese Situation stellt für alle Menschen eine große Herausforderung dar. Auch der Kinder- und Jugendhilfeträger „Interkulturelle Projekthelden“ erhält aktuell viele Anfragen von Kindern, Jugendlichen und Eltern, die durch die momentane Situation zu Hause eingeschränkt sind und Schwierigkeiten haben, die Zeit, neben den schulischen und selbstständigen Aufgaben, effektiv zu nutzen.

Neben dem Jugendzentrum bietet der Träger oft an Wochenenden oder in den Ferien verschiedene Kunst- und Kulturangebote in der Neusser Stadtgesellschaft an. Aber alle Projekte bis Mai mussten zeitlich verschoben oder inhaltlich umgeändert werden. Um den Auswirkungen des Coronavirus – und der Langeweile von Kindern und Jugendlichen – entgegenzuwirken, haben sich die Projekthelden etwas Besonderes ausgedacht.