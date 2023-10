Verleihung in Neuss Integrationsförderpreis geht an den Verein „Neuss hilft“

Als Bürgermeister Reiner Breuer in einer würdevollen Feierstunde im Rathaus die Integrationsförderpreise überreichte, wurde einmal mehr deutlich, dass in der Stadt am Rhein Integration bestens „funktioniert“. Zahlreiche Institutionen, Verbände und Migrantenorganisationen arbeiten dazu mit Ämtern der Stadtverwaltung zusammen. Eine ganze Reihe ehrenamtlicher Helferinnen und Unterstützer begleiten den Integrationsprozess. Basis ist das städtische Integrationskonzept, das im Rat der Stadt Neuss am 19. Juni 2020 verabschiedet wurde.