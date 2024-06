Integrationsprojekt im Rhein-Kreis Neuss Erfolge und Veränderung bei „Kompass D“

Thematisiert wurden beim Treffen des Geberkreises auch die „offenen Punkte“, wie Werhahn die Schwierigkeiten in der Arbeit bezeichnet. So sei man sich einig in der Wahrnehmung, dass aktuell wieder mehr Geflüchtete in Neuss ankämen, die ein eher geringes Bildungs- und Sprachniveau hätten. Eine Schwierigkeit liegt nach Werhahn vor allem darin, dass die Deutschkurse sehr voll und überwiegend von Ukrainerinnen besucht seien. Diese Homogenität erschwere und verlangsame die Integrationsarbeit, so Werhahn. Einen besonderen Appell sprach Werhahn an Neusser Unternehmer und Unternehmerinnen aus. Es würden mehr unkomplizierte Zugänge zu Praktikumsstellen benötigt, um den Projektteilnehmern den Berufseinstieg zu erleichtern.