Integration bei der Müllabfuhr in Neuss : Sprachtalent und Entsorgungsprofi

Neuss Musa Kujabi kam aus Gambia und fasste bei Schönmackers beruflich Fuß.

Musa Kujabi ist Müllwerker und Fahrer bei Schönmackers in Neuss. Dort steht seine Name auch für eine kleine Erfolgsgeschichte in Sachen Integration, denn der 44-Jährige wurde nicht nur fest angestellt und gefördert, sondern findet auch durch seine Musik viele Sympathien im Kollegenkreis. Auf der Weihnachtsfeier war er mit seinen afrikanischen Trommeln fast so etwas wie ein Stargast.

Als Kujabi vor zwölf Jahren aus Gambia nach Deutschland kam, konnte er sich eine Karriere bei einem Entsorgungsunternehmen noch nicht vorstellen. In seiner afrikanischen Heimat hat der 1,90-Meter-Mann Maurer gelernt. „Über eine Zeitarbeitsfirma bin ich zu Schönmackers gekommen“, berichtet Musa Kujabi, den es der Liebe wegen nach Deutschland verschlagen hat. Vom Betriebsgelände Neuss aus leerte der Gambier in Neuss, Korschenbroich, Meerbusch, Rommerskirchen, Kaarst oder Jüchen die Tonnen. Egal ob Restmüll, Papier, Bio, Leichtverpackungen, Sperrmüll oder Elektronikschrott.

Zur Übernahme kam die Förderung. Schönmackers hat dem Westafrikaner ermöglicht, in der firmeneigenen Fahrschule den Lastwagen-Führerschein zu erwerben. Und so wechselt sich Musa Kujabi seit diesem Sommer mit einem jeweiligen Partner am grün-gelben Laster ab, ob er im Cockpit mit dem Steuer in der Hand sitzt oder hinten am LKW auf dem Trittbrett steht und den Tonneninhalt in den Füllbehälter kippt. „Beides macht mir Spaß. Ich brauche kein Fitness-Center und trage eine hohe Verantwortung“, sagt er.