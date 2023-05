19. Inselfestival Museum Hombroich Spirituelle Konzerttage auf der Insel

Um für solche ambitionierten Events auch künftig den Boden zu bereiten, wurde am Freitag an das Mitmachen via Eintritt in den Förderverein geworben, soll die Finanzierung zukünftig auf feste Füße gestellt werden. Der Vorstandsvorsitzende wirbt sogar für das engagierte Mitmachen der Besucher. Die Mitarbeiter der Stiftung und des Födervereins wurden mit großem Lob für die Programmgestaltung bedacht. „Es geht um die Zukunft“, appellierte Werhahn an alle.