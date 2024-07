Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien unter Top 100 Neusser Unternehmen mit Innovationspreis ausgezeichnet

Die Nase läuft, die Augen tränen, überall greifen die Menschen zum Taschentuch: Im Zeitraum von April bis August ist die Belastung durch Gräserpollen und Baumpollen in der Luft am stärksten. Rund 30 Prozent der Deutschen leiden unter Allergien, meist gegen Pollen und Nahrungsmittel – und es werden immer mehr, wie Sascha Essers von der Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH berichtet. Seit 35 Jahren hilft das Neusser Unternehmen Betroffenen, Allergieauslöser zu identifizieren, und zwar mithilfe von In-vitro-Tests. Dieses „Innovationsklima“ überzeugte auch compamedia, welche das Top 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen übergeben hat. In der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) konnte das Neusser Unternehmen in diesem Jahr überzeugen.