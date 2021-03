Neusser Innenstadt : Unbekanntes Duo stiehlt Jugendlichen Geld

Neuss Zwei Jugendliche sind am Samstag um 16.05 Uhr am Theodor-Heuss-Platz von zwei Personen angesprochen und zur Herausgabe von Geld genötigt worden. Für den Fall, dass kein Geld ausgehändigt wird, wurde mit Schlägen gedroht.

Nach der Geldübergabe entfernten sich die Unbekannten nach Polizeiangaben von der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Die Tatverdächtigen sollen männlich, 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige beziehungsweise athletische Statur haben. Beide hatten einen dunklen Bart und dunkle Haare, zudem waren sie mit Jogginghosen bekleidet. Hinweise an 02131 3000.