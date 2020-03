Innenstadt in Neuss : Vogthaus-Glockenspiel ertönt aus Polizei-Lautsprechern

Innenstadt in Neuss

Neuss Anwohner im Innenstadt-Bereich erlebten am Donnerstag gegen 20 Uhr eine besondere Überraschung: Plötzlich schallte das Glockenspiel des Vogthauses durch die Straßen. Der Grund war schnell gefunden.

(jasi) Einsätze der Polizei zu filmen, gilt normalerweise als Unding. Zurecht! Doch bei diesem „Einsatz“ durfte getrost eine Ausnahme gemacht werden. Anwohner im Innenstadt-Bereich – unter anderem an der Drususallee – erlebten am Donnerstag gegen 20 Uhr eine besondere Überraschung: Plötzlich schallte das Glockenspiel des Vogthauses durch die Straßen. Der Grund war schnell gefunden. Die Heimatlied-Melodie ertönte aus der Lautsprecher-Anlage eines Streifenwagens, der mit Blaulicht in Schrittgeschwindigkeit durch die leeren Straßen fuhr.