Fußball-EM in Neuss Public-Viewing im Jugendzentrum Inkult

Fußball sei für die Kinder in dem Jugendzentrum ein wichtiges Thema und insbesondere große Turniere wie die Europameisterschaft würden ihr Interesse wecken: „Gerade das Thema Fußball und die EM verbindet und begeistert so viele Menschen. Diesen Bereich möchten wir nachhaltig aufbauen und Kinder und Jugendliche für die Sportvereine motivieren“, berichtet Umut Ali Öksüz vom Inkult. Regelmäßig organisiert der Jugendvorstand des Trägers Fußballturniere, die sich an alle Kinder und Jugendliche des Quartiers richten.