Inklusion und Sport in Neuss Special Olympics „Host Town“ in vollem Gange

Ein straffes Programm: An ihrem zweiten Tag in Neuss besuchte die Delegation der Special Olympics aus dem Senegal gleich zwei Events für den inklusiven Sport. Die Special Olympics sind eine weltweite Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Im Rahmen der World Games 2023, die ab dem 17. Juni in Berlin stattfinden, begrüßt Neuss als „Host Town“ in dieser Woche 53 Athleten aus dem Senegal. Nach ihrer Anreise am Montag fanden am Dienstag sowohl ein inklusives Sportfest als auch Inklusionsfest am Nachmittag statt — nach der eigenen Trainingseinheit am Morgen, versteht sich.