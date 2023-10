Inititivkreis Nordstadt Planungsdezernent spricht über die Potenziale der Furth

Der Initiativkreis Nordstadt lädt am Dienstag, 10. Oktober, zur Mitgliederversammlung in das Papst-Johannes-Haus an der Gladbacher Straße ein. Der Vorstand freut sich besonders, dass er zum Beginn der Sitzung um 19 Uhr den Neusser Planungsdezernenten Christoph Hölters für einen Vortrag über aktuelle Vorhaben in Nordstadt gewinnen konnte. Bereits jetzt könne gesagt werden, so der Initiativkreis-Vorsitzende Ralph Dymek, dass der Vortrag die vielfältigen Möglichkeiten der Furth in einem Planungshorizont für die nächsten Jahre aufzeigen wird. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Berichte von Geschäftsführerin, Schatzmeister und den Sprechern der Arbeitskreise. Unter dem Top Wahlen werden Bewerber für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, die Geschäftsführung und die Schriftführung gesucht. Am Ende werden Ehrungen vorgenommen.