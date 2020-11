Politik debattiert über politische Vertretungen in Neuss : Grimlinghausen pocht auf eigenen Bezirksausschuss

Die Vereinigung „Freunde der Heimat“ organisierte in der Vergangenheit zwei gut besuchte Stadtteilkonferenzen, bei denen vor allem der Wunsch nach einer eigenen Bezirksvertretung geäußert wurde. Der scheint unerreichbarer denn je Foto: Tinter, Anja (ati)

Grimlinghausen Wer unterstützt den Wunsch der Menschen in Grimlinghausen nach einem eigenen Bezirksausschuss? Diese Frage war einer der Wahlprüfsteine der Initiative „Wir für Grimlinghausen“. Das Echo war zunächst positiv, doch jetzt fühlt sich die Initiative vor allem von der SPD getäuscht.

Vor der Kommunalwahl hatte sich keine Partei so eindeutig für einen Bezirksausschuss Grimlinghausen ausgesprochen, wie die SPD. Nach der Wahl ist dieses Bekenntnis dem Plan gewichen, in Neuss eine flächendeckende BZA-Struktur aufzubauen. Zwei Modelle dazu – mit sieben beziehungsweise fünf Ausschüssen – haben aus Sicht der Grimlinghauser den gleichen „Fehler“ gemeinsam: einen eigenen BZA Grimlinhausen gibt es nicht. Der Ort wird vielmehr (mindestens) mit Erfttal und Uedesheim in einem Gremium zusammengefasst. „Wir fühlen uns von der SPD bewusst getäuscht“, sagt Stefanie Wahle stellvertretend für die Initiative.

In der Tat ist das Thema Bezirksausschüsse strittig und deshalb auch in der konstituierenden Ratssitzung am vergangenen Freitag ausgeklammert geblieben. Am 20. November wird der Punkt neu aufgerufen. Die Forderung aus dem „Dörp“ ist unzweideutig: „Wir fordern einen eigenen Bezirksausschuss, der regelmäßig tagt, um nicht auf eventuelle Einladungen der Parteien oder der Verwaltung angewiesen zu sein“, sagt Wahle. Von diesen organisierte Veranstaltungen seien nämlich in der Vergangenheit stets ohne Ergebnis geblieben.

Seit 1816 bestand eine Doppelgemeinde Grimlinghausen-Uedesheim, die mit der Gemeinde Norf-Rosellen eine so genannte Samtgemeinde bildete, das spätere Amt Norf. Am 1. August 1929 wurden Uedesheim und Grimlinghausen nach Neuss eingemeindet. Damals handelten die Uedesheimer eine Sonderstellung für sich aus und ließen sich nicht zuletzt eine eigene Gemeindekommission zusichern – den heutigen Bezirksausschuss. Genau das nehmen die Grimlinghauser – anders als die zum gleichen Stichtag eingemeindeten Weckhovener – jetzt mit dem gleichen Recht auch für sich in Anspruch.

Eine Zusammenlegung mehrerer Ortsteile in einem BZA möge in der Innenstadt sinnvoll sein, sagt Wahle, die zu lösenden Probleme für Grimlinghausen, Erfttal und Uedesheim seien aber zu unterschiedlich, um sie in einem gemeinsamen Ausschuss verhandelt und gelöst werden zu können.