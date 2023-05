Infrastruktur Neuss investiert Bald kommt Windkraft aus der Kläranlage

Die Kläranlagen der Infrastruktur Neuss AöR (ISN) sind Energiefresser, die jährlich rund 19 Gigawattstunden Strom verbrauchen – aber nur noch 198 Tonnen des Treibhausgases CO 2 emittieren. Und dieser Sockel soll noch weiter schmelzen, kündigt Betriebsleiter Johannes Steinhauer an. Er sieht sich aber schon jetzt in der Lage „die ISN für klimaneutral zu erklären.“ Damit dürfte sie das erste städtische Tochterunternehmen sein. Angesichts dieses Erfolges zeigte sich Bürgermeister Reiner Breuer im ISN-Verwaltungsrat optimistisch: „Wir können dem Ziel, die Stadt insgesamt bis 2035 klimaneutral zu machen, sehr nahe kommen oder es sogar erreichen.“