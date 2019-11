Wasserwirtschaft in Neuss : Klärwerk wird zum Phosphor-Eliminator

Das Klärwerk Neuss-Süd in Weckhoven muss erweitert und umgebaut werden. Ziel ist es, die Einleitung von Phosphor in die Erft deutlich zu reduzieren. Foto: Johannes Steinhauer/ISN

Neuss Neue Grenzwerte für den chemischen Stoff machen Millioneninvestitionen in die Anlage an der Erft nördlich von Weckhoven nötig.

.Die Erft wird in Zukunft weniger Wasser führen, weil zur Trockenlegung der Braunkohlegruben immer weniger Sümpfungswasser in den Fluss gepumpt werden muss. Darauf müssen sich nicht nur die Wassersportler auf der Erft einstellen, sondern auch die Infrastruktur Neuss (ISN). Denn weil weniger Wasser auch weniger Verdünnung heißt, muss die ehemalige Stadtentwässerung Millionen in Umbau und Erweiterung des Klärwerks Neuss-Süd in Weckhoven investieren.

Phosphor kommt vor allem über menschliche Ausscheidungen ins Schmutzwasser und damit in das Klärwerk, wo an trockenen Tagen 11.500 Kubikmeter Schmutzwasser umgewälzt und aufbereitet werden. Was die Anlage am Ende in Richtung Erft entlässt, darf derzeit noch zwei Milligramm von diesem Element pro Liter Wasser mitführen. Doch die Berechtigung dazu erlischt mit der aktuellen wasserechtlichen Erlaubnis Ende 2021. Gegenüber der ISN hat die Bezirksregierung den klaren Willen artikuliert, danach nur noch einen Phosphat-Grenzwert von 0,5 Milligramm pro Liter zu akzeptieren und im Jahresmittel sogar eine Phosphatbelastung von unter 0,2 Milligramm anzustreben. Darauf muss die Anlagentechnik ausgerichtet werden, damit die Phosphor-Grenzwerte in einer schmaleren Erft nicht ansteigen..