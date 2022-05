Infrastruktur Neuss : Infos zum Schutz bei Starkregen

Neuss Der ISN-Verwaltungsrat diskutiert über die Eigenverantwortung der Hausbesitzer auch bei Starkregen und Hochwasser. Diese sind zur Vorsorge verpflichtet.

Heftige Regenfälle wie am Freitag kommen immer häufiger vor. Von Starkregen ist dann die Rede, wenn der Niederschlag zu Überflutungen und damit zu Schäden führen kann.

Starkregen und in dem Kontext auch das Erfthochwasser 2021 beschäftigten am Donnerstagabend auch den ISN-Verwaltungsrat. In zwei Vorträgen dazu wurde auch die Eigenverantwortung der Hausbesitzer betont. Der Erftverband betreibe keinen akuten Hochwasserschutz, keinen Deichbau und keinen Objektschutz, sagte Deichgräf Gerd Eckers vom Tiefbaumanagement mit Blick auf die Erft.