Fünf Fakten : Vegane Küche

Neuss Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel und Produkte, die einen tierischen Ursprung haben. Neben den Lebensmitteln zählen dazu auch Kosmetika und die Kleidung. Die Motive für diese Einstellung sind unterschiedlich.

3. Vitamine und Nährstoffe

Um genügend Nährstoffe zu bekommen, gibt es für Veganer einige Alternativen: Jod, das in fettreichen Seefischen zu finden ist, kann etwa durch Algen oder jodiertes Salz ersetzt werden. Vitamin B12 ist dagegen nur in tierischen Produkten vorhanden. Veganer müssen diesen Wert überprüfen lassen und durch Präparate zu sich nehmen.

4. Vegane Produkte

Seit 2011 gibt es in Europa eine Supermarktkette „Veganz“, die ausschließlich vegane Produkte anbietet. An die 160 eigene Artikel haben sie entwickelt.

5. Mehr Veganer

Laut dem Statistik-Portal Statista ist die Anzahl der Menschen, die sich selbst als Veganer bezeichnen und älter als 14 Jahre sind zwischen 2015 und 2019 von 850.000 auf rund 950.000 angestiegen.