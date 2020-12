Infos: Diese Bücher empfiehlt das Team der Stadtbibliothek Neuss

Titel „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff

Inhalt In sieben Geschichten wird schlaglichtartig das Leben einer protestantischen Pfarrersfamilie in einem kleinen Dorf am westlichen Rand Rumäniens beleuchtet. Ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der besonders einfühlsam Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung setzt. Der Roman ist nominiert für den Deutschen Buchpreis.

Warum lesen? Iris Wolffs poetische Sprache muss man einfach lieben! Das Buch steckt voller schöner Sprachbilder, die man so noch nie gelesen hat .