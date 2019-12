Info: Das sind die Statements der Parteien zum Etat 2020 in Neuss

Der Etat 2020 ist für die Stadt ein Desaster. Mit dieser Feststellung stieg die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann in eine Generalabrechnung mit Bürgermeister Reiner Breuer und dessen Amtsführung ein. Dem Etat stimmte sie am Ende überhaupt nur zu, weil auf Antrag der Koalition von CDU und Grünen noch in der Sitzung eine Personalkostenbremse beschlossen wurde. Dem Bürgermeister warf Koenemann vor, Versprechen nicht gehalten, die Haushaltskonsolidierung nicht erreicht und Geld verbrannt zu haben. Etwa durch eine ständig größer werdende Verwaltung. In nur vier Jahren habe er die Personalausgaben von 71 auf 90 Millionen Euro in die Höhe getrieben, sagte Koenemann, die Breuer vorhielt: „Sie verzocken die Zukunft unserer Stadt.“ Für den Fall, dass Breuer – wie bereits angedeutet – zum Defizitausgleich auf die Rücklagen der städtischen Tochterunternehmen zugreifen möchte, kündigte sie den Widerstand der CDU an. Denn das sei nichts anderes als „ein Angriff auf die Lebensqualität in unserer Stadt“. Schon im Wahlkampfmodus betonte Koenemann: Die CDU trage den Etat in dem politischen Optimismus mit, „dass sich in naher Zukunft die Zeiten in Neuss ändern werden“.