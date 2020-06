The Black Rider - The Casting of the Magic Bullets

von William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson

Samstag, 12. September 2020

Darum geht’s: Um die Hand von Käthchen zu gewinnen, soll der junge Schreiber ein Jäger werden. Doch will es mit dem Schießen einfach nicht gelingen, bis eine unheilvolle Gestalt ihm magische Kugeln anbietet, mit denen er jedes Ziel trifft. Allerdings hat die Sache einen Haken.