Neues Quartier auf „Pierburg alt“ Die Sheddach-Halle wird abgerissen

Aktuell war zu berichten, dass jetzt in einem Baufeld an der Leuschstraße ein Nahversorgungszentrum mit einer Quartiersgarage geplant wird. Rückwärtig davon, also in zweiter Reihe, entsteht eine weitere Kita. Ebenfalls an der Leuschstraße errichtet die Firma Epson Deutschland ein „Industrial Solution Center“, wo sie ihren Kunden Neuentwicklungen präsentieren will. Der Bauantrag ist schon in Arbeit. Weil dieser Bau aber niedriger wird als ein im Konzept für diese Stelle vorgesehenes Gebäude, musste das Thema Lärm neu bewertet werden. Ergebnis: Der Lärmschutz für die geplante Wohnbebauung im Inneren des Quartiers wird eingehalten.