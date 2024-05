Neusser Start-up gewinnt Pitch-Battle Industrie trifft auf KI bei der Innovation Night

„Der Einsatz und die Möglichkeiten von KI werden Arbeitsprozesse zunehmend verändern. Als Innovationskreis beschäftigen wir uns intensiv mit diesem für die Zukunft so wichtigen Thema. Dazu gehört, Chancen zu nutzen, ohne Risiken auszublenden“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Begrüßung im Beisein von Robert Abts, dem Leiter der Kreiswirtschaftsförderung. Dass die Digitalisierung und der Einsatz von KI die Industrie rasant verändern, weiß auch Hornik. „Um den Anschluss nicht zu verlieren und die Chancen dieser Entwicklung zu nutzen, beleuchten wir bei der ‚Industry Tech Innovation Night‘ aktuelle Trends, Innovationen und Erfolgsgeschichten“, so der Geschäftsführer des digihub Düsseldorf/Rheinland.