Industrie Tech Innovation Night in Neuss Wie Künstliche Intelligenz die Industrie revolutioniert

Einblicke in Chancen und Herausforderungen von KI für die Industrie in NRW bietet ein Denkanstoß von Christian Temath, Geschäftsführer von KI.NRW. Die Kompetenzplattform KI.NRW baut Nordrhein-Westfalen zu einem bundesweit führenden Standort für angewandte KI aus und etabliert das Land in internationalen Netzwerken. Als zentrale Landes-Dachorganisation für Künstliche Intelligenz vereint KI.NRW den Dreiklang aus Spitzenforschung, Innovation und Unternehmertum. Ziel ist es, den Transfer von KI aus der Forschung in die Wirtschaft zu beschleunigen, eine Leitregion für berufliche Qualifizierung in KI aufzubauen und Impulse im gesellschaftlichen Dialog zu setzen.