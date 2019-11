Internationale Tanzwochen Neuss : Kampf, Extreme, Kraft und Energie

Neuss Der 75. Jahrestag der Schlacht von Arnheim ist die Grundlage des Tanzabends, den das Indrodans Ballett aus eben dieser Stadt bei den Internationalen Tanzwochen zeigte. Der Abend gliederte sich in vier Teilen.

Für die Niederländer ist die „Slag om Arnhem“ ein bedeutendes Ereignis. Vor 75 Jahren versuchten die Alliierten, mit einer Überraschungslandung hinter den deutschen Linien über den Rhein ins Ruhrgebiet vorzustoßen. Von Hollywood in einem gewaltigen Film heroisiert, war die Operation in Wirklichkeit jedoch ein Fehlschlag, der viele tausend Leben kostete. Aus Anlass des Jahrestages konzipierte die Arnheimer Tanzcompagnie Introdans einen Ballettabend über Kampf, Extreme, Kraft und Energie. Bei den Internationalen Tanzwochen präsentierten die Niederländer das Resultat „The Battle“.

Zu Kodálys Komposition „Missa Brevis“ hat José Limon eine Choreographie geschaffen, die Introdans ebenfalls in Neuss zeigte. Foto: Hans Gerritsen

Die vier Teile des Abends bringen eine große Vielfalt zeitgenössischer und klassisch-moderner Bewegung auf die Bühne. Mit einem Ensemble von 17 Tänzern erlebte man zunächst José Limons 1958 kreierte „Missa Brevis“. Nach der Pause folgte „Qutb“, eine Choreografie von Sidi Larbi Cherkaoui. Mit sieben Tänzerinnen widmete sich der Spanier Cayetano Soto in „Alma“ der Frage, wie sich einschneidende Erlebnisse auf den Einzelnen auswirken. Den Abschluss bildete „The Hunt“, ein Weltklassiker des Amerikaners Robert Battle.

Info Gauthier Dance kommt am nächsten Montag Termin Das nächste Gastspiel bei den Tanzwochen steht schon in einer Woche an. Gauthier Dance aus Stuttgart kommt am Montag, 2. Dezember, 20 Uhr in die Stadthalle (Karten: 02131 526 999 99).

Das historische Ereignis wird dabei nicht vergessen. Zu Beginn lässt ein Film Zeitzeugen zu Wort kommen. „Es war wie ein Ballett“, sagt ein Mann, der das Einschweben von zigtausend Fallschirmen beobachtet hat. In den Feldern und Wäldern rund um die umkämpften Städte werden bis heute immer wieder die Überreste der Schlacht gefunden.

„Missa brevis in Tempore belli“ (Kurze Messe in Zeiten des Krieges) heißt das Musikwerk des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály, mit Kyrie und Gloria, vor allem aber mit Agnus Dei. In einer feierlichen, kultisch getragenen Zeremonie erhöhen sich die Menschen selbst, werden mit betenden Händen zu Priestern ihres Schöpfers, um dann den geschundenen Leib Christi in den Mittelpunkt zu stellen.

„Oorlog“ ist das niederländische Wort für Krieg. In seiner Grundbedeutung heißt es „Auflösung von Ordnung“. Nach der Pause, deren Ende mit den Glockenschlägen von Big Ben angezeigt wurde, konnte man den Kampf um Ordnung und deren Zerstörung auf das Eindrucksvollste erleben. In „Qutb“ schälten sich drei Tänzer, zwei Männer und eine Frau langsam aus dem Halbdunkel ins vernebelte Licht. Immer wieder gingen sie zu Boden, mit retardierenden Bewegungen wie in Slow Motion. Aus dem anfangs kaum wahrnehmbaren Trio formte sich dann ein Geflecht, die Tänzer rhythmisierten sich selbst mit wachsender Wildheit, am Ende rauschhaft. Die Musik von Felix Buxton vermischt einen monotonen Hintergrund mit den „Sufi Vocal Masters“. Dahinter steckt pure Mystik. Der Sufismus, eine Strömung im Islam, sucht mir seinen tanzenden Derwischen die unmittelbare Nähe zu Gott. Nur 13 Minuten, aber großer Jubel.

Ähnlich begeistert wurde „Alma“ aufgenommen. Mit acht Minuten ist das Stück noch kürzer, aber von Cayetano Soto mit der Musik von Henry Purcell eigens für dieses Programm kreiert. Pate für das siebenköpfige Damenprogramm stand der Mythos von Dido & Aeneas, also die Auflösung einer menschlich nicht auflösbaren Liebesbeziehung durch Befehl der Götter. Von ihrem Olymp aus mögen die Götter auch zugeschaut haben, wenn sich die jungen Griechen-Männer morgens am Strand von Troja für das tägliche Schlachtgetümmel übten. Sie taten das in einem zehnjährigen Krieg, der letztlich dann doch von den Unsterblichen entschieden wurde.