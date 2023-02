Indoor-Spielplatz in Neuss „Logolino“ plant Wiedereröffnung

Beispiel Gas: Zahlte Scholz im April einen monatlichen Abschlag in Höhe von 800 Euro, um die 3000 Quadratmeter große Spielwelt betriebsbereit zu halten, hätten ihr ab Oktober etwas mehr als 3700 Euro monatlich abverlangt werden sollen. Doch nun tut sich offenbar etwas. So setzte das „Logolino“ einen verheißungsvollen Facebook-Post ab, in dem es heißt: „Das Warten hat bald ein Ende.“ Die Verantwortlichen hoffen demnach, ab März „wieder startklar“ zu sein.