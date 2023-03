Indoor-Spielplatz in Neuss Eröffnung von Logolino-Nachfolge

Nordstadt · Ab Freitag, 24. März, sollen Kinder in dem Indoor-Spielplatz „Bero’s Kinderwelt“ an der Römerstraße in Neuss wieder toben können. Was sich auf der knapp 3000 Quadratmeter großen Spielwelt ändert und warum sich die Türen später öffnen als gedacht.

21.03.2023, 04:50 Uhr

Auf „Logolino“ folgt in der Anlage auf der Römerstraße nun „Bero’s Kinderwelt“. Foto: Simon Janßen

Von Clara Vesely

Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass der Indoor-Spielplatz an der Römerstraße einen Wandel durchlebt: Aus „Logolino“ wird „Bero’s Kinderwelt“ – mit neuen Pächtern, neuem Logo, neuer Spielwiese. Eigentlich – so war der Tenor noch vor wenigen Wochen – sollten die Türen des Kinderparadies bereits Mitte März öffnen. Doch die Vorbereitungen liefen länger als erwartet – noch immer wird an der Spielwiese getüftelt.