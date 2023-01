Ordensgemeinschten in Neuss Neuer Ordenskonvent am „Etienne“ 

Sie selbst kam in den 1990er Jahren nach Deutschland, berichtet Schwester Daisy, da sei sie gerade 21 Jahre alt gewesen. Jung, aber „sehr neugierig und interessiert“, wie die heute 54-Jährige sagt. Auch ihre drei Mitschwestern – Brigit, Riya und Ditty – seien schon seit vielen Jahren in Deutschland und auch seit einigen Jahren in Neuss tätig, sagt die Oberin. Doch erst jetzt wurden sie vom Erzbistum Köln als Konvent, also als eigenständige klösterliche Gemeinschaft, anerkannt. „Dafür braucht es mindestens vier Schwestern – und die sind wir genau“, sagt Oberin Daisy.