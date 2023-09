Ministerin Scharrenbach zu Besuch in Neuss Frauen-Union will lokale Politik weiter gestalten

Sogar die Terrasse neben dem Blutturm von Kohlmanns Café im Haus der Bürgergesellschaft war vollkommen besetzt, als am Freitagabend die Frauen-Union (FU) der CDU Neuss ihren 60. Geburtstag feierte. Zwar wurde die FU deutschlandweit am 1. Mai 1948 gegründet, die Neusser Frauen folgten aber erst ein Vierteljahrhundert später mit ihrer Gründung am 1. Mai 1963. Gleichwohl konnte die Vorsitzende der Neusser FU, Christiane Friedländer mit Professorin Rita Süßmuth, seit kurzem Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt, und Annette Schavan, zuletzt deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl in Rom, zwei Neusser Spitzenpolitikerinnen begrüßen, die dezidiert die Rolle der Frauen in der Politik bestimmt haben. „Wir werden in Ihrem Sinne weitermachen und eine starke Stimme der Frauen in unserer Partei sein, die Politik aktiv mitgestaltet“, versicherte sie.