Ein Baum für die Liebe : In Reuschenberg entsteht ein Hochzeitshain

Im Dezember war noch einmal Pflanztag im Hochzeitshain am Berghäuschensweg. Dort sind die räumlichen Möglichkeiten erschöpft. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Reuschenberg Für Baumspenden aus anderen Anlässen soll auch am Schwarzen Weg kein Platz sein.

Zu seiner Hochzeit oder einem Ehejubiläum einen Baum zu pflanzen, ist in Neuss inzwischen sehr populär. So populär, dass bereits zwei Flächen, die als Hochzeitshain ausgewiesen wurden, vollständig bepflanzt werden konnten. Eine dritte Fläche wurde gesucht und am Schwarzen Weg in Reuschenberg auch gefunden. Auf einer Freifläche westlich der Obererft und nördlich der Mehrfamilienhäuser am Hubertusweg sollen Brautpaare künftig zweimal im Jahr ihre gespendeten Bäume pflanzen dürfen – oft in Gegenwart des Bürgermeisters.

Seit über 20 Jahren gibt es diesen Brauch inzwischen, deutlich mehr als 100 Bäume wurden seitdem gepflanzt. Wie viele Ehen, denen so ein kleines Denkmal gesetzt wurde, seitdem geschieden wurden, weiß Henrieke Mölleken nicht. Aber an den Bäumen haben die Eheleute ihren Frust nie ausgelassen. „Es wurde noch keiner deswegen abgehackt“, sagt die Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima. Allerdings, ergänzt Michael Klinkicht als Vorsitzender des Umwetlausschusses, wurden in einigen Fällen nach der Trennung die Spenderplaketten entfernt. Aber das sei ja dem Baum egal.

Einmal gepflanzt, geht er ohnedies in städtischen Besitz über. Und die hat nichts dagegen, wenn das an diesen Bäumen wachsende Obst auch gepflückt wird. Außerdem will die Stadt versuchen, unter den Bäumen artenreiche Blumenwiesen anzulegen.