In Neuss krönt die Artillerie ihren Sieger Andreas Steins

Schützenfest in Neuss

Neuss Kleines Korps, großes Fest. Mehr als 280 Gäste kamen in den Reuterhof nach Grimlinghausen, um dort den Sieger- und Krönungsball der Neusser Artillerie zu feiern.

Im Mittelpunkt stand das Siegerpaar Andreas und Julia Steins, das heute in Erkelenz lebt, aber ganz engen schützenfestlichen Bezug nach Neuss besitzt. In der Quirinusstadt wurde Andreas Steins geboren, dort begann er seine Schützenlaufbahn bei den Edelknaben, fand vor drei Jahren zur Neusser Artillerie, ist aber auch Artillerist in Gnadental.