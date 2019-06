Rechtsanwalt Heinz Günther Hüsch war der deutsche Unterhändler, der mehr als 225.000 Rumäniendeutschen in der Zeit von 1968 bis 1989 die Umsiedlung in die Bundesrepublik möglich machte. Das Buch „Wege in die Freiheit“ dokumentiert das Geschehen aus seiner Sicht. Fotos (5): NGZ-Archiv (harü, lue-, woi). Foto: Ludger Baten