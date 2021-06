Blumensamen statt Zigaretten : Ein Automat, der Insekten glücklich macht

Neuss Jeder kann etwas gegen das Insektensterben tun. Davon ist der Landschaftsgärtner Marius van der Zee überzeugt. Er hat dabei einen Weg gefunden, wie jeder Blumenfreund zum Samenspender werden kann.

Wer auf der Viersener Straße unterwegs ist, wird seit rund einer Woche von Biene Maja angelächelt. Genauer gesagt von einer mit Pinsel und Farbe erstellten Version der beliebten Zeichentrick-Figur, die auf einem Kasten zu sehen ist, der in Neuss wohl ein Alleinstellungsmerkmal genießt. Denn bei dem „Kasten“ handelt es sich um einen Automaten, der nach seiner Ausmusterung eine neue – und auch wertvollere – Aufgabe bekommen hat. Wurde er vor einigen Jahren noch regelmäßig mit Zigaretten befüllt, befinden sich jetzt darin kleine Samen-Päckchen für Blumenwiesen, die zum Preis von einem Euro „gezogen“ werden können.

Der Automat hängt am Zaun von Marius van der Zee , der seit 2014 an der Viersener Straße nahe dem Jröne Meerke einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau führt. „Den Automaten habe ich bei Ebay gekauft“, sagt der 32-Jährige, der jedoch einige Arbeitsstunden investieren musste, bevor er den bunten Kasten platzieren konnte.

Spaziergänger, Fußgänger und Co. haben nun die Wahl zwischen drei verschiedenen Samen-Variationen. Neben einer bunten Blumenmischung, die für 15 Quadratmeter reicht, gibt es zudem die Sorten „Blaue Lupine“ (zehn Quadratmeter) und Phacelia (20 Quadratmeter) zu ziehen. Letztere ist nach Angaben von van der Zee „besonders anziehend für verschiedene Bienenarten“. Durch diese Aussage wird bereits deutlich: Der Neusser fördert das Anlegen von Blumenwiesen nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern auch wegen anderer Vorteile. Sowohl der Blumensaum als auch die Blumenwiese brauchen nämlich nur wenig Pflege, sobald die Samen gekeimt und die Pflanzen herangewachsen sind. Außerdem sind sie sehr insektenfreundlich. Denn: In Gärten, die zu „aufgeräumt“ sind, finden Tiere kaum Nahrung und Nistmöglichkeiten. „Die Blumenwiesen wirken sich positiv auf die Biodiversität aus“, sagt van der Zee fachmännisch. Dabei handelt es sich um einen Bewertungsmaßstab für die Fülle unterschiedlichen Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum.