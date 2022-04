Peter Pott wird 80 Jahre alt : Im Rhein-Kreis engagiert für Ostpreußen

Neuss Peter Pott, langjähriger Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen und des Bundes der Vertriebenen im Rhein-Kreis feiert seinen 80. Geburtstag.

Er war schon ein „Macher“, lange bevor das Wort im Neu-Deutschen Einzug hielt: Peter Pott, der am Wochenende seinen 80. Geburtstag feiern konnte, ist gelernter Tischlermeister und hat sich die Qualitäten dieses Berufs immer bewahrt – bei späteren Stationen im kaufmännischen Bereich der Kaufhof AG, vor allem aber auch in seinem ehrenamtlichen Engagement als langjähriger Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen und auch des Bundes der Vertriebenen im Rhein-Kreis. Was heißt das? Selbst machen, Handarbeit nicht scheuen, Präzise sein, nicht nachlassen, bis das Ziel erreicht ist.